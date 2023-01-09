Происшествия

Около полутора миллионов рублей передали жители Псковской области мошенникам

Мошенники похитили около полутора миллионов рублей у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Себежа, Острова и Островского района звонили незнакомцы, которые под различными предлогами, в том числе, для освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП, получения прибыли за счет инвестиций, а также путем обмана при совершении тех или иных операций купли-продажи на интернет-сайтах, завладели денежными средствами на общую сумму около полутора миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.