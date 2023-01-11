Происшествия

Кражу пяти мобильных телефонов раскрыли в Порхове

Кражу пяти телефонов раскрыли в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в Порхове 8 января около 14.00 возле одного из местных магазинов во время разгрузки автомобиля из тележки с товаром были похищены пять мобильных телефонов. Причинённый ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Подозреваемый - безработный житель Порхова 1987 года рождения. По версии следствия, во время разгрузки товара горожанин проходил мимо магазина и, воспользовавшись моментом, похитил сотовые телефоны, оставленные на какое-то время без присмотра, а затем скрылся.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Все похищенные телефоны обнаружены и изъяты. Ведётся следствие.