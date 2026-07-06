Женщина утонула в реке Шелонь в поселке Дедовичи

В Дедовическом округе проводится проверка по сообщению о гибели женщины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории реки Шелонь в поселке Дедовичи тела мужчины с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.