 
Происшествия

В Псковской области задержали контрабандистов сигарет из этнической ОПГ

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Отдел дознания Псковской таможни по материалам своего ведомства и УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ в отношении этнической организованной преступной группы, члены которой предположительно совершили контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Сотрудники ведомств установили, что фигуранты дела продолжительный период времени незаконно ввозили иностранную немаркированную подакцизную табачную продукцию через российско-белорусский участок границы. Контрабандисты минули официальные пункты пропуска, чтобы реализовать товар на внутреннем рынке Санкт-Петербурга.

Преступники осуществляли противоправную деятельность по ночам и использовали до 20 автомобилей. За одну подобную акцию они провозили до 700 коробок с сигаретами, рыночная стоимость которых составляет более 50 миллионов рублей.

При перевозке контрабанды по дорогам общего пользования злоумышленники применяли агрессивную скоростную езду и создавали угрозу жизни иным участникам дорожного движения. В связи с этим оперативные сотрудники провели задержание при поддержке отдельной специализированной роты ДПС ГАИ УМВД России по Псковской области.

Псковский городской суд избрал четверым фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование уголовного дела продолжается.

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