Баня сгорела в псковской деревне Загорицы

Баня сгорела в деревне Загорицы Псковского муниципального округа в ночь с 4 по 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 00:24.Предположительной причиной является недостаток изготовления дымовой трубы. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасен жилой дом.

Ранее, в субботу в 20:21 поступило сообщение о возгорании в нежилом доме в деревне Попадинка Порховского муниципального округа. Комната выгорела по всей площади. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцами спасен жилой дом.

В воскресенье в 05:38 в деревне Шалонино Куньинского муниципального округа сгорела баня и хозяйственная постройка. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасена хозяйственная постройка.