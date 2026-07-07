Псковские полицейские объявили в розыск предполагаемого вора

Сергея Парфенюка 1970 года рождения, обвиняемого в краже (пункт «а» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ), разыскивает следственный отдел ОМВД России по Псковскому району, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской.

Фото: УМВД России по Псковской области

Мужчина скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Парфенюка, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.