 
Происшествия

Псковские полицейские объявили в розыск предполагаемого вора

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Сергея Парфенюка 1970 года рождения, обвиняемого в краже (пункт «а» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ), разыскивает следственный отдел ОМВД России по Псковскому району, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской. 

Фото: УМВД России по Псковской области

 Мужчина скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Парфенюка, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.

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