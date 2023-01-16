Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в Бежаницком районе

Пенсионер погиб при пожаре в поселке Красный Луч Бежаницкого района 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2:17 на пульт управления ведомства. На улице Советской сгорел жилой дом размером 6 на 10 метров. Сотрудники пожарной охраны обнаружили на месте происшествия тело пенсионера 1957 года рождения. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти три жилых дома.

Кроме того, в 17:56 в деревне Подосье Псковского района на улице Центральной закоптилось подвальное помещение бани. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы нагревателя.