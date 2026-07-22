Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области

На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность, сообщает РСЧС.

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«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области. Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствие», — призвали в РСЧС.

При виде БПЛА нужно незамедлительно сообщать по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00.

При падении беспилотника рекомендуется до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц.