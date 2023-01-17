Происшествия

Набитый немаркированными сигаретами микроавтобус изъяли псковские таможенники

Немаркированные сигареты стоимостью около 5 млн рублей обнаружили псковские таможенники в микроавтобусе гражданина Белоруссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

В Невельском районе гражданин Республики Беларусь в своем микроавтобусе перевозил 44 480 пачек белорусских сигарет. Табачные изделия не имели акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации.

Транспортное средство и немаркированную табачную продукцию изъяли сотрудники МО МВД «Невельский» для принятия соответствующего процессуального решения.