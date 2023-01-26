Происшествия

Около миллиона рублей передали жители Псковской области дистанционным мошенникам

Около миллиона рублей передали жители Псковской области дистанционным мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам и жителю Великолукского района звонили неизвестные лица. Они заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов денежные средства. Чтобы предотвратить это, жителям области предложили перевести деньги на «безопасный счет». Еще одним способом мошенничества стало предложение заработка с использованием возможностей Сети.

Жители области лишились в общей сложности около миллиона рублей. Потерпевшие, среди них есть и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.