Происшествия

Мужчину с ирокезом и в военной одежде разыскивают в Псковской области

Максима Журавлева 1987 года рождения разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте»

С 24 января он не выходит на связь. По имеющейся у волонтёров информации, мужчина должен был выехать из Великих Лук (улица Дьяконова, 1) в Псков предположительно на такси. Пропавший – не местный и не является жителем Великих Лук.

Приметы мужчины: военная одежда, на голове ирокез и татуировки.

Всех, обладающих полезной информацией, просят звонить по телефонам: +79113767676 или 89532469033.