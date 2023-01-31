Происшествия

Пскович отправится в колонию на 15 лет за ряд изнасилований

49-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый в период с 2015 по 2019 года совершил 11 преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. Его обвинили в совершении 9-ти преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ, и 2-х преступлений, предусмотренных пункта «а» части 3 статьи 131 УК РФ.

Суд по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.