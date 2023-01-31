Происшествия

Карантин по бешенству ввели в Опочецком районе

Карантин по бешенству введен в Опочецком районе в деревне Григорино. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Зараженное животное было выявлено в личном подворье деревни Григорино. Домашняя собака заболела, стали приявлятся клинические признаки бешенства, после чего погибла. Собака не была привита против бешенства, находилась на самовыгуле, а рядом с домом располагается лес.

Специалисты госветслужбы отобрали пробу для исключения бешенства. Лаборатория подтвердила диагноз.

Карантин введен на территории эпизоотического очага - личного подворья, расположенного по адресу: Опочецкий район, сельское поселение «Глубоковская волость», деревня Григорино, дом 1, а также на прилегающей территории.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага, профилактике распространения и возникновения бешенства.