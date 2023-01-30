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Первый случай заражения бешенством выявили в Псковской области в 2023 году

Антиген бешенства выявили специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики Псковской областной ветлаборатории в патологическом материале (головном мозге) собаки 30 января. Это первый положительный случай в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных и людей, которая характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы», – отметили в ветлаборатории.

Резервуаром болезни в природе являются еноты, лисы, волки, беспризорные собаки, кошки, крысы и мыши, ежи, в южных странах – летучие мыши.

Собака заражается бешенством через укусы больных животных, поскольку вирус содержится в слюне. Коварство бешенства заключается в том, что при латентном течении, когда не наблюдаются характерные признаки, собака является вирусоносителем и очень опасна для окружающих её людей.

«По своей природе собаки – общительные создания. Их желание познакомиться, выяснить отношения или защитить своего хозяина всегда будет преобладать перед инстинктом самосохранения, вот в результате таких встреч ваши питомцы могут получить покусы и заразиться бешенством. Лечения от этой инфекции нет! Болезнь смертельна! Только своевременная вакцинация спасает животных и людей от смерти», – добавили специалисты.

Если питомца покусали, следует немедленно обратиться в СББЖ для оказания ему ветеринарной помощи и проведения вынужденной вакцинации против бешенства. Кроме того, владельцам собак и кошек не стоит забывать и о профилактики болезни, а именно ежегодно вакцинировать своих питомцев.