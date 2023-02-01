Происшествия

Свыше двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Свыше двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук, Новоржева и Себежского района звонили незнакомцы, которые путем обмана под различными предлогами завладели их денежными средствами на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

В частности, звонившие предлагали доверчивым собеседникам свою помощь в оказании медицинских услуг, а также предотвращении якобы попыток несанкционированного оформления на них кредитов, списания денежных средств с банковского счета.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.