Происшествия

Избивший до смерти собутыльника мужчина предстанет перед судом в Палкинском районе

Мужчина предстанет перед судом в Палкинском районе за причинение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 22 октября 2022 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в одной из деревень Палкинского района, где вместе с последним употреблял спиртные напитки. В это время между мужчинами произошла ссора. Тогда он нанес потерпевшему руками, а затем металлическим совком почти четверть сотни ударов область головы, туловища и конечностей. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.