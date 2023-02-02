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Мошенники обогатились за счёт псковичей ещё на полтора миллиона рублей

02.02.2023 10:22|ПсковКомментариев: 0

Дистанционные мошенники ввели в заблуждение жителей Пскова, Великих Лук и Опочки. Горожане лишились в общей сложности около 1,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранителями. Они заявили горожанам, что некие злоумышленники якобы намереваются незаконно оформить на них кредиты. Чтобы предотвратить это противоправное деяние, мошенники сумели убедить своих доверчивых собеседников перевести деньги на указанные ими «безопасные счета». Некоторые пользователи стали жертвами злоумышленников при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети. 

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Теги: #регион60 #мошенники #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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