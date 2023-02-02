Происшествия

Полицейские продолжают искать ушедшего из дома великолучанина

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Андрея Фёдорова 1976 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Он был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02», - добавили в ведомстве.