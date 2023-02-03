Происшествия

Жители Псковской области передали мошенникам более полумиллиона рублей

Ряд жителей Пскова, Великих Лук и Острова передали мошенникам в общей сложности более полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям области под видом сотрудников банков и правоохранительных органов звонили незнакомцы. Они под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников завладели денежными средствами пострадавших. Некоторые злоумышленники ввели в заблуждение пользователей Сети при осуществлении ими операций купли-продажи пылесоса и ноутбука на интернет-сайтах.

В итоге, ущерб, причиненный мошенниками, оценили на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.