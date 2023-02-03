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Полицейские поймали опочанина, который работал курьером у телефонных мошенников. ВИДЕО

Полицейские задержали жителя Опочки, работавшего курьером у телефонных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

В конце ноября – начале декабря 2022 года в Пскове была зарегистрирована серия дистанционных мошенничеств в отношении пенсионеров. Люди преклонного возраста, пытаясь освободить «родственников» от уголовной ответственности, передавали денежные средства лично в руки неизвестным мужчинам.

По результатам розыска полицейские получили информацию о возможной причастности к совершению преступления жителя Опочки 2001 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого на территории северной столицы.

В беседе с полицейскими задержанный пояснил, что в сентябре 2022 года он устроился на работу курьером через переписку в мессенджере. Своего работодателя он никогда не видел и не знает его имя, но куратор на постоянной основе присылал молодому человеку адреса проживания пожилых людей. Задача курьера была представляться посыльным сотрудником правоохранительных органов и забирать деньги. После этого полученные суммы через банковские терминалы отправлял куратору, а курьер получал 5-8% от незаконной сделки.

Молодой человек также пояснил, что заниматься преступной деятельностью начал в Санкт-Петербурге, где, по его словам, совершил еще около 15 аналогичных эпизодов. В Пскове курьер забирал денежные средства пенсионеров трижды. В настоящее время данная информация проверяется, ущерб, причиненный всем потерпевшим, устанавливается.

Подозреваемый также сообщил сотрудникам полиции, что понимал, что совершает преступление, а сейчас раскаивается в содеянном.

В ходе следствия установлено, что ущерб от мошеннических действий на территории областного центра составил более полумиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Установлено, что ранее фигурант уголовного дела уже был семь раз судим за кражи и угоны транспортных средств.

Сейчас молодого человека заключили под стражу.