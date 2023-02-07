Происшествия

11-летняя девочка изрезала одноклассницу кухонным ножом в Подмосковье

11-летняя девочка изрезала одноклассницу кухонным ножом в уборной лицея №10 в подмосковных Химках. Пострадавшая в реанимации со множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук.

«Нож обидчица принесла в школу из дома. У девочек возник конфликт, они ушли в туалет, где всё и произошло. После нападавшая вернулась в аудиторию и абсолютно спокойно заявила всему классу: "Я убила Соню"», – сообщает Telegram-канал Mash.

11-летней пострадавшей оказали первую помощь и экстренно госпитализировали.

На лице пострадавшей в школьной драке девочки 26 ножевых ранений. На теле — ещё около 20 глубоких ран и порезов, сильная кровопотеря. Прокуратура проводит проверку.