Происшествия

Иностранца осудили за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни

Пыталовский районный суд наказал гражданина Республики Таджикистан, который в декабре 2022 года пытался дать взятку сотруднику Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

15 декабря 2022 года иностранец пытался передать взятку в размере 200 долларов США таможенному инспектору МАПП «Убылинка» Псковской таможни. Деньги предназначались за беспрепятственный выпуск транспортного средства на территорию Российской Федерации без уплаты таможенных платежей. Таможенный инспектор уведомил начальника Псковской таможни о попытке дачи взятки.

Суд признан гражданина Республики Таджикистан виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Денежные средства, являющиеся предметов взятки, суд конфисковал.