Происшествия

В «Москва-Сити» загорелось строящееся здание

Спасатели тушат пожар на площади 100 «квадратов» в строящемся здании на Пресненской набережной в «Москва-Сити», сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«По прибытии пожарных происходит возгорание на четвертом этаже строящегося здания. Горят стройматериалы, площадь около 50 квадратных метров», - сказали в ведомстве.

Информации о пострадавших пока не поступало. Как уточнили в ведомстве, строящееся здание находится возле дома 4 по улице Пресненская набережная.

«По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11, пишет РИА Новости.