Происшествия

Посетитель кафе отрубил палец российскому полицейскому

Пьяный мужчина с собутыльником в кафе под Нижним Новгородом напал на участкового и его родственника, отрубив часть пальца сотруднику полиции.

По предварительным данным, в воскресенье двое посетителей одного из кафе в Лыскове узнали в мужчине, находившемся в заведении, сотрудника ОВД, и начали нецензурно выражаться в его адрес, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

«В ходе словесной перепалки один из злоумышленников взял нож и нанес удар по руке сотрудника полиции, а также по лицу находившегося рядом мужчины, после чего агрессор с товарищем покинули место происшествия. Полицейский и второй пострадавший были госпитализированы», - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, в результате нападения у сотрудника полиции – местного участкового – «произошла травматическая ампутация фаланги пальца на левой руке». Также он получил резаную рану руки.

В момент происшествия сотрудник полиции был трезв, подчеркнули в пресс-службе.