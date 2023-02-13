Происшествия

Псковские таможенники пресекли вывоз старинной иконы и монеты

Псковские таможенники пресекли вывоз за пределы РФ стариной иконы и монеты через МАПП «Куничина Гора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

В багаже выезжающей в Эстонию гражданки обнаружили незадекларированные «2 копейки» 1801 года и иконы, созданные в конце XIX – начале ХХ веков. Старинные иконы и монета оказались культурными ценностями.

Женщина не предъявила сотрудникам таможни заполненную пассажирскую таможенную декларацию, вывозимые старинные предметы и разрешение на их вывоз. Экспертиза подтвердила, что медная монета «2 копейки», выпущенная на Екатеринбургском монетном дворе в Российской империи, живописные иконы «Господь Вседержитель (Пантократор) и «Богоматерь Смоленская» относятся к культурным ценностям. Вывоз их за пределы Российской Федерации запрещен.

В отношении гражданки возбудили дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров и по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию. Ведется расследование.