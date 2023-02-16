Происшествия

Пскович попался на краже еды в магазине

Росгвардейцы задержали псковича за кражу продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, 15 февраля получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. В торговый центр был направлен экипаж группы задержания. На месте происшествия росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводят проверку, добавили в ведомстве.