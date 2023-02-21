Происшествия

Девушке грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков в Псковском районе

18-летней уроженке Новоржевского района грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Подсудимая в октябре прошлого года, находясь возле одного из домов, расположенного по улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района, незаконно сбыла наркотическое средство метилэфидрон в крупном размере.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки, которая совершила незаконный сбыт наркотических средств в крупном размер. Санкция пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.