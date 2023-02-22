Происшествия

Нетрезвого водителя Audi выявили в Великих Луках

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили в Великих Луках в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили для проверки автомобиль Audi 22 февраля на улице Карла Либкнехта в Великих Луках. Выяснилось, что управлял этой иномаркой 30-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняют.