Происшествия

Россиянка нашла тело своего заживо сварившегося мужа

Жительница города Энгельс Саратовской области нашла тело своего сварившегося заживо 67-летнего мужа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, смерть мужчины наступила 3 марта. Супруга пожилого мужчины вернулась домой и обнаружила, что в ванной комнате разорвалась труба горячего водоснабжения. Следователи установили, что мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося назначены экспертизы. Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 78-летняя жительница города Волжский Волгоградской области скончалась после того, как получила множественные термические ожоги в собственной ванне.