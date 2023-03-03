Происшествия

Пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Пскове

Пропавшего 10-летнего Олега Яковлева нашли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт»

в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

«Найден, жив! Спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске!» - сообщили поисковики.

Напомним, Олег Яковлев пропал уже во второй раз. Волонтеры разыскивали его 22 декабря, найти мальчика удалось на следующий день. 3 марта ребёнок вышел из дома и вновь пропал.