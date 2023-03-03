Происшествия

Двое псковичей решили пожениться после поножовщины

Псковичка предстанет перед судом за удар ножом в ногу сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

По данным расследования, в ноябре 2022 года женщина распивала спиртные напитки с подругой у себя дома. Вскоре с работы пришел ее сожитель, которому не понравилось, что женщины выпивали. Между ними начался словесный конфликт. Затем сожитель девушки подошел к ней и ударил ладонью по затылку. Девушка стала еще сильнее ругаться. Тогда мужчина нанес ей еще два удара по затылку, после чего псковичка взяла кухонный нож и нанесла сожителю один удар в верхнюю часть левого бедра. Девушка увидела кровь и испугалась, вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.

На следующий день обвиняемая и сожитель помирились, так как решили, что оба виноваты в сложившейся ситуации. После случившегося между ними не возникало конфликтных ситуаций, они планируют подать заявление о заключении брака в ЗАГС.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.