Происшествия

Житель Локнянского района ударил знакомого ножом в грудь

Расследование уголовного дела завершили в отношении 48-летнего жителя Локнянского района, которого обвиняют в покушении на убийство знакомого в Локне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днем 2 сентября 2022 года предполагаемый злоумышленник находился в гостях у брата в одном из населенных пунктов Локнянского района.

«Используя малозначительный повод он схватил нож и ударил другого гостя в грудь, причинив ему телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения, после чего с места преступления скрылся. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив», – рассказали в Следственном комитете.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый ранее семь раз судим за совершение умышленных преступлений против личности и собственности. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.