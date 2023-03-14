Происшествия

Желание спасти дочь обернулось для псковича потерей сбережений

Деньгами в сумме около 800 тысяч рублей завладели мошенники, введя в заблуждение двух жителей Пскова и Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 марта пожилому псковичу позвонили неизвестные, которые заявили, что его дочери будто бы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП, а для решения проблемы незамедлительно требуется финансовая поддержка. Пенсионер поддался на эту уловку и передал прибывшему к нему по месту жительства курьеру 640 тысяч рублей. Вскоре потерпевший узнал, что его обманули.

А в Пыталово за помощью в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что 9 марта ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного оформления на собеседницу кредита, он предложил ей самой срочно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». В итоге горожанка перевела 145 тысяч рублей на указанный злоумышленником номер.

По данным фактам возбудили уголовные дела, проводятся расследования, выясняются все обстоятельства произошедшего.