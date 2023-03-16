Происшествия

Мать и дочь избили стоматолога в воронежской поликлинике

Уголовное дело по факту избиения стоматолога на рабочем месте двумя пациентками возбудило СУ СК России по Воронежской области.

Пострадавшая через СМИ обратилась лично к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, стоматолог просила о передаче связанных с избиением материалов из полиции в СК, пишет runews24.

Происшествие, о котором идет речь, случилось в начале текущего года. Две женщины накинулись на 60-летнего доктора, нанесли побои, в том числе ногами. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По словам врача, ее обидчики - мать и дочь - неоднократно устраивали скандалы в стоматологической поликлинике. Перед случившимся они якобы перепутали врачебный кабинет и начали оскорблять именно ее, снимая свои хулиганские действия на камеру телефона. После избиения полиция организовала проверку.