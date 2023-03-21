Происшествия

В схватке уличного кота и служебной собаки в Подмосковье пострадали полицейские

В Московской области правоохранители пострадали при драке служебной собаки и кота, инцидент случился в Дмитрове 20 марта.

Как сообщает RuNews24, полицейские сопровождали граждан. В какой-то момент на их пути возник уличный кот, который начал провоцировать служебного пса. Собака не выдержала и вступила в схватку.

Пострадали в уличной драке не животные, а сотрудники полиции. У них диагностировали укушенные раны кистей, пришлось обращаться к медикам. Кот, как уточняет Telegram-канал Baza, вернулся во двор с победой.