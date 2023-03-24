Происшествия

Более 10 кг синтетического наркотика обнаружили оперативники на обочинах дорог Псковской области

Псковские оперативники задержали оптового закладчика «синтетики» из Смоленска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На обочине автодороги Невель – Опухлики под деревом в снегу, а также в снежном бруствере на обочине трассы Невель – Великие Луки сотрудники ведомства обнаружили два пакета из темного полимерного материала. В одном из них находилось семь упаковок с порошкообразным веществом общей массой около 7 килограммов, а в другом – пять свёртков с аналогичным содержимым общей массой более 5 килограммов. Согласно проведённой экспертизе, в них содержался мефедрон.

«Для выяснения личности адресата, которому предназначалось обнаруженное смертоносное зелье, полицейские установили наблюдение за местами, где оно было спрятано», – отметили в ведомстве.

При попытке забрать из тайников подложенные стражами правопорядка муляжи наркотиков был задержан житель Смоленской области 1995 года рождения.

При обыске в квартире подозреваемого в городе Смоленске сотрудники полиции изъяли ещё 20 свёртков-закладок с той же «синтетикой» массой около 80 граммов.

По данному фактам возбудили уголовные дела. В настоящее время все материалы объединены в одно производство. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.