Происшествия

Баня сгорела в Печорах из-за неисправности электрооборудования

Баня сгорела в Печорах 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании на улице Сиреневой сообщили в 8.33 утра. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования на вводе в баню.

В этот же день в 23.36 стало известно о возгорании на улице Волонтерской в деревне Лакомица Великолукского района. В жилом доме горела сажа в дымоходе. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.