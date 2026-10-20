В Островском округе вынесен обвинительный приговор в отношении женщины, убившей соседа

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Следствием и судом установлено, 15 декабря 2025 года в вечернее время пострадавший пришел в гости к своей соседке, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в ногу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.