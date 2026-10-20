Мужчина и женщина пострадали при пожаре в себежской деревне Исаково

Возгорание жилого дома произошло на улице Красноармейской в деревне Исаково Себежского муниципального округа 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 18:05. Пострадавших женщину 1974 года рождения и мужчину 1964 года рождения доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительной причиной стала неосторожность при курении. Спасена хозяйственная постройка.

На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.