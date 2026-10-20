Беспилотники сбили над Псковской областью прошедшей ночью, сообщили в Минобороны.

Изображение сгенерировано нейросетью

Всего в течение прошедшей ночи, с 20:00 19 октября до 8:00 20 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.