Происшествия

Молодого водителя Audi разыскивают в Великих Луках

24-летнего Кирилла Кузнецова разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Молодой человек ушел из дома сегодня и не выходит на связь. «Есть основания тревожиться за его благополучие», - отметили в поисковом отряде.



Приметы: рост 196 см, был одет в чёрную кожаную куртку, брюки спортивного стиля, чёрные кроссовки Nike. Передвигается на автомобиле Audi, переделанном для гонок.

Значимую информацию можно сообщить по телефонам: 02 (полиция), +79113767676 (поисковый отряд «След»).