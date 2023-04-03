Происшествия

Четырех псковичей обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на 13 млн рублей

Четырех жителей Псковской области могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 13,2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, жители Псковской области в период с 25 марта 2019 года по 29 сентября 2020 года переместили в Россию девять полнокомплектных транспортных средств. При этом декларировали их под видом товара «бывшие в употреблении части и агрегаты от грузовых транспортных средств», что повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации в размере более 13 млн 202 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.