Происшествия

Работоспособность автоматической телефонной станции восстанавливают в Красногородске

Работоспособность автоматической телефонной станции восстанавливают в Красногородске. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Красногородске произошло ЧП на АТС ПАО "Ростелеком", в результате чего пострадал кабельный ввод. Но, к счастью, оборудование не пострадало - специалисты уже занимаются восстановлением», - написал Виталий Рахманов.

Начало предоставления услуг связи планируется в течение 24 часов.