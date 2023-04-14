Происшествия

Десять ландшафтных пожаров произошло в Псковской области за сутки

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области осуществляли ликвидацию 10 ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности, и 3 техногенных пожаров с 15 на 16 апреля 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, сообщение о возгорании в жилом доме в Карамышевской волости Псковского района в 17:00 поступило 15 апреля. Пожар был ликвидирован силами 7 огнеборцев, пострадавших нет.

Вечером 15 апреля возгорание произошло в бане в деревне Воронцово Островского района. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к жителям региона и напомнило, что главной причиной подобных пожаров зачастую становится неосторожное обращение с огнем и несоблюдение противопожарных правил.