Макет пистолета изъяли у похитившего деньги из банка великолучанина. ФОТО

Опубликованы фотографии с места задержания мужчины, похитившего деньги из отделения банка в Великих Луках. Фотографии Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В квартире злоумышленника провели обыск. 13 апреля великолучанин 1980 года рождения в черной одежде и медицинской маске зашел в отделение банка в торговом центре «Апельсин». Мужчина угрожал работникам банка предметом, конструктивно схожим с оружием, и потребовал отдать ему кассовую выручку - более 80 тысяч рублей.
Во время обыска у мужчины изъяли похищенные деньги, а также патроны разного калибра и макет пистолета «Маузер».
Ранее мужчина уже был судим по части 2 статьи 158 УК РФ.
По факту преступления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статей 91,92 УПК РФ. Ему предъявили обвинение.
Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 июня.