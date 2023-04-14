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Макет пистолета изъяли у похитившего деньги из банка великолучанина. ФОТО

Опубликованы фотографии с места задержания мужчины, похитившего деньги из отделения банка в Великих Луках. Фотографии Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В квартире злоумышленника провели обыск. 13 апреля великолучанин 1980 года рождения в черной одежде и медицинской маске зашел в отделение банка в торговом центре «Апельсин». Мужчина угрожал работникам банка предметом, конструктивно схожим с оружием, и потребовал отдать ему кассовую выручку - более 80 тысяч рублей.

Во время обыска у мужчины изъяли похищенные деньги, а также патроны разного калибра и макет пистолета «Маузер».

Ранее мужчина уже был судим по части 2 статьи 158 УК РФ.

По факту преступления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статей 91,92 УПК РФ. Ему предъявили обвинение.

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 июня.