Происшествия

Задержан злоумышленник, похитивший деньги из великолукского банка

Задержан злоумышленник, который похитил деньги из отделения банка в Великих Луках 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Великолукская телерадиокомпания

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего великолучанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ.

13 апреля обвиняемый совершил разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия, на отделение банка, расположенного в торговом центре «Апельсин». Злоумышленник похитил более 80 тысяч рублей.

15 апреля великолучанина задержали в порядке статей 91, 92 УПК РФ. Ему предъявили обвинение.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 июня включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, неизвестный мужчина в маске пришёл в офис банка. В руках он держал пакет чёрный пакет, в котором было, предположительно, оружие. Сотрудница банка была вынуждена отдать наличные.