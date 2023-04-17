Происшествия

Шесть ландшафтных пожаров потушили в Псковской области за сутки

Шесть ландшафтных пожаров потушили в Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«За минувшие дежурные сутки, с 17 на 18 апреля, пожарно-спасательные подразделения Псковской области осуществляли ликвидацию шести ландшафтных и одного техногенного пожара», - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в случае возникновения пожара или задымления, необходимо немедленно позвонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Напомним, с 10 апреля в Псковской области введен пожароопасный сезон.