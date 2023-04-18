Происшествия

Три автомобиля загорелись на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Легковой автомобиль загорелся в Пскове утром 18 апреля, огонь перекинулся на две соседние машины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Около 4:00 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Юбилейной. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огонь с горящего автомобиля Audi Q3 перекинулся на две соседние машины Mersedes Spinter и Ssanq Yonq.

Один автомобиль удалось спасти. Предположительной причиной пожара стал поджог.

«Главное управление МЧС России по Псковской области призывает граждан быть бдительными и не относиться к пожарной безопасности халатно. Любой окурок или маленькая искра способны не только лишить ценного имущества, но и нанести существенный вред жизни и здоровью!» - напомнили в МЧС.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».