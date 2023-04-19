Происшествия

Два жилых дома сгорели в Псковской области

Два жилых дома сгорели в Псковской области 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 7.55 поступило сообщение о пожаре в доме №4 в деревне Петрово Дедовичского района. Сгорел жилой дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Еще один жилой дом сгорел в деревне Борки Островского района, о пожаре в ведомство сообщили в 12.33. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнём при курении супруга хозяйки.

Помимо этого, в 22.50 стало известно о пожаре на улице Центральной в деревне Кузнецово Псковского района, там сгорела баня. Причина пожара, по предварительной информации, – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.