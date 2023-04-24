Происшествия

Возбудителя опасной инфекции обнаружили в свиных продуктах из Опочецкого района

Возбудителя опасной инфекции выявили в исследуемых образцах свиных субпродуктов Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора произведели отбор проб мороженых свиных субпродуктов, произведённых индивидуальным предпринимателем из Опочецкого района.

Образцы проб свиных субпродуктов (сердце и печень) показали, что в одном из них превышена норма по микробиологическому показателю: Listeria monocytogenes, что не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Сведения о выявленных нарушениях были направлены в адрес производителя для принятия мер.

Для справки:

Листериоз — это целый ряд болезней, вызываемых бактерией Listeria monocytogenes. Вспышки этих болезней происходят во всех странах. Существует два основных типа листериоза: неинвазивная форма и инвазивная форма.

Неинвазивный листериоз (фебрильный листериозный гастроэнтерит) является легкой формой болезни, развивающейся, в основном, у здоровых людей. Симптомы включают диарею, повышенную температуру, головную боль и миалгию (мышечные боли). Инкубационный период короткий и длится несколько дней. Вспышки этой болезни, как правило, связаны с потреблением пищевых продуктов, содержащих Listeria monocytogenesв больших количествах.

Инвазивный листериоз является более тяжелой формой болезни и поражает некоторые группы населения высокого риска. Они включают беременных женщин, пациентов, получающих лечение в связи с раком, СПИДом и пересадкой органов, пожилых людей и детей грудного возраста. Для этой формы болезни характерны тяжелые симптомы и высокая смертность (20%-30%). Симптомы включают повышенную температуру, миалгию (мышечные боли), септицемию, менингит. Инкубационный период длится обычно одну-две недели, но может варьироваться от нескольких дней вплоть до 90 дней.